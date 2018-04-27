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محافظ الإسكندرية: صندوق تحيا مصر يدعم المشروعات القومية فى الفترة الحالية

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:59 م
محافظ الإسكندرية: صندوق تحيا مصر يدعم المشروعات القومية فى الفترة الحالية جانب من الفعالية


الإسكندرية أسماء على بدر
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أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن صندوق تحيا مصر من أهم المشروعات القومية ويساعد فى دعم العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات فى العديد من المجالات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والإسكان.

وأضاف خلال كلمته فى تدشين حملة مكافحة فيروس سى بالإسكندرية ، أنه ضمن خطة الرئيس لمكافحة فيروس سى هناك مسح شامل للمرضى للكشف المبكر على المرضى والقضاء عليها تماما.

كما أكد أن محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات التى يوجد بها مشروعات جديدة وتقوم بدعمها صندوق تحيا مصر ومن أهم إنجازاته بها مشروع بشائر الخير، موضحا أنه مازال هناك من المشروعات فى انتظار دعمها فى الفترة المقبلة.

كما شملت الفعالية تكريم أسر الشهداء وأبطال ذوى الاحتياجات الخاصة وحضر الفاعلية محافظ الإسكندرية ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

 

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