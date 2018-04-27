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مباحث التموين بسوهاج يضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 5510 أرغفة مدعمة

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:02 ص
مباحث التموين بسوهاج يضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 5510 أرغفة مدعمة حملة تموينية -أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة ، من ضبط 57 قضية تموينية، وذلك بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

وتم ضبط ف م ع 51 سنة صاحبه مخبز بلدى - وتقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائها على "5510" أرغفة بلدى من حصة المخبز بمبلغ 3365 جنيهاً، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص وزن و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و " 16 " قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى ادارة منشأه بدون ترخيص تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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