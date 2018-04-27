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صور.. معاناة أهالى قرية الصلاحات بصان الحجر من انقطاع مياه الشرب منذ سنوات

الجمعة، 27 أبريل 2018 04:00 ص
صور.. معاناة أهالى قرية الصلاحات بصان الحجر من انقطاع مياه الشرب منذ سنوات أهالى قرية الصلاحات بصان الحجر بالشرقية


الشرقية - فتحية الديب
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أعرب عدد من أهالى قرية الصلاحات التابعة لمركز صان الحجر، بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من انقطاع مياه الشرب منذ 3 سنوات، بالرغم من تقديم عدد من الأهالى شكاوى عديدة بالمحافظة وشركة مياه الشرب، ولكن دون جدوى.

ويقول "محمد صبرى نجم" محامى من أهالى قرية الصلاحات، إن مياه الشرب متواجدة بالقرى القريبة من القرية، والتى تبعد عن القرية كيلو، ومنذ 3 سنوات فوجئ الأهالى بنقص شديد فى مياه الشرب إلى أن اختفت المياه تماما من صنبور الحنفيات بالمنازل.

ويضيف "محمد محمود الشربينى" من أهالى القرية، أن الأهالى يعيشون على شراء المياه من السيارة التى توزعها بالقرية، مقابل 2 جنيه عن كل جركن متوسط الحجم، كما أن الأهالى تقدموا بعدد من الشكاوى لشبكة مياه الشرب بصان الحجر، ومحافظة الشرقية، ولكن دون جدوى.

وناشد الأهالى بالقرية المسئولين عن مياه الشرب بالمحافظة، ببحث شكاويهم والنظر فيها بعين الاعتبار، وخاصة مع حلول فصل الصيف. وشدة احتياجهم للمياه.

 

رقم 1 اهالي القرية
اهالي قرية الصلاحات بصان الحجر

 

رقم 2 الاهالي اثناء شراء مياه الشرب
الاهالي أثناء شراء مياه الشرب

 

رقم 3 الاهالي يشترون مياه الشرب
الاهالي يشترون مياه الشرب

 

رقم 4 اهالي القرية
أهالي القرية

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