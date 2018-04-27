صور.. "شباب ورياضة" الأقصر تنفذ حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالات

صور.. "شباب ورياضة" الأقصر تنفذ حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالاتالجمعة، 27 أبريل 2018 06:00 ص
شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالات
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب التابعة لإدارة أرمنت، وذلك بمركز شباب أرمنت، ضمن خطة الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة "لفرق الجوالة والجوالات"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الادارة العامة لمرور الأقصر، وإدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة.
شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالات
جانب من توعية فرق الجوالة بمبادئي المرور
حملة توعية فرق الجوالة بالمرور بمركز شباب ارمنت
شباب فرق الجوالة خلال التوعية بأداب وقواعد المرور
مخطط لمدينة مرورية خلال فعاليات الحملة لفرق جوالة أرمنت
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