صور.. "شباب ورياضة" الأقصر تنفذ حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالات

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، حملة توعية مرورية لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب التابعة لإدارة أرمنت، وذلك بمركز شباب أرمنت، ضمن خطة الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة "لفرق الجوالة والجوالات"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الادارة العامة لمرور الأقصر، وإدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة.