صور.. ختام فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بتعليم جنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختمتت فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بتعليم " جنوب سيناء"، والتى أقيمت بقاعات مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء بنات لمدة يوم واحد.

وقام بإلقاء المحاضرات نخبة من مستشارى المواد الدراسية للمراجعة النهائية لمواد "الفيزياء كيمياء- تاريخ- لغة انجليزية- فلسفة- علم نفس"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة (إدارة البرلمان والتعليم المدنى ) ووزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه وجه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الشكر والتقدير لأعضاء القافلة من خبراء القنوات الفضائية للتواجد فى جنوب سيناء فى هذه الأيام الهامة من العام الدراسى ووجه الشكر لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء على التعاون الفعال وتوفير نخبة من أروع خبراء التعليم لخدمة أبناء المحافظة من طلاب الثانوية العامة كما وجه الشكر لادارة التعليم الثانوى بالمديرية على الجهد المبذول.

من جانبه قدم مصطفى الزغبى وكيل المديرية بجنوب سيناء شهادات التقدير لأعضاء القافلة موجها لهم الشكر والتقدير باسم تعليم جنوب سيناء على التفاعل مع الطلاب.

وأضاف الزغبى، إن القافلة تضم أكفأ معلمى مصر من مقدمى البرامج التعليمية بقناة مصر التعليمية والتليفزيون المصرى والمدربين بالأكاديمية، مضيفا إن القافلة تنفذ برامجها فى خمس محافظات فى أسبوع واحد وتعود بالنفع على الطلاب لتدريبهم على كيفية التعامل مع الامتحانات

يذكر أن القوافل تنفيذ الادارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.