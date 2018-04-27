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صور .. حملة لإزالة العشوائيات بالسوق القطاعى ببلطيم فى كفر الشيخ

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:41 م
صور .. حملة لإزالة العشوائيات بالسوق القطاعى ببلطيم فى كفر الشيخ جانب من الحملة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ترأس المحاسب محمد أبو غنيمة ، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ،حملة مكبرة لإزالة  العشوائيات بالسوق القطاعي ببلطيم  بالتعاون من قوات الأمن بقيادة العميد  أيمن الخطيب ،مأمور شرطة مركز البرلس ، وعدد من الضباط وضباط الصف .

أكد  طلعت عبدالقادر،مساعد محافظ كفر الشيخ،فى بيان له اليوم على أهمية القضاء على العشوائيات وفوضى التجار والباعة الجائلين،وعدم الإلتزام الكلى باللوائح والقوانين والحفاظ على التنسيق الحضارى للمدينة،مطالباً  التجار والباعة والمترددين على السوق الإلتزام بأماكنهم المعدة لهم داخل السوق ، وعدم الخروج خارج السوق وإحداث فوضى مرورية بالشوارع الجانبية للسوق وكذا الطرق الرئيسية بالمدينة .

ازالة العشوئيات بالسوق القديم
ازالة العشوئيات بالسوق القديم

 

السكرتير العام المساعد ومساعد المحافظ اثناء حملة الازالة
السكرتير العام المساعد ومساعد المحافظ اثناء حملة الازالة

 

جانب من الازالة
جانب من الازالة

 

حملة لازالة العشوئيات بالسوق القطاعي
حملة لازالة العشوئيات بالسوق القطاعي

 


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