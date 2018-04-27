صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى العاصمة السورية







كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الرئيس السورية، إن الرئيس بشار الأسد وعقيلته زارا مدرسة بنات الشهداء في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، اليوم الجمعة.

ووفق بيان للرئاسية السورية، فأن الأسد وزوجته أسماء الأخرس، حضروا جزءا من بروفات العرض المسرحي الذي قدمه أبناء وبنات الشهداء، طلاب وطالبات المدرسة في عيد الشهداء.



بشار وزوجته في المدرسة



زوجة بشار الاسد تتحدث للطلاب