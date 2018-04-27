صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى العاصمة السورية

صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى العاصمة السوريةالجمعة، 27 أبريل 2018 07:05 م
بشار الأسد وزوجته وسط الطلاب
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قالت الرئيس السورية، إن الرئيس بشار الأسد وعقيلته زارا مدرسة بنات الشهداء في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، اليوم الجمعة.
ووفق بيان للرئاسية السورية، فأن الأسد وزوجته أسماء الأخرس، حضروا جزءا من بروفات العرض المسرحي الذي قدمه أبناء وبنات الشهداء، طلاب وطالبات المدرسة في عيد الشهداء.
بشار وزوجته في المدرسة
زوجة بشار الاسد تتحدث للطلاب
صورة جماعية
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