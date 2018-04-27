صور.. اضبط مخالفة.. محول كهرباء وسط المساكن بعزبة أبو دهشان بالشرقية







الشرقية - فتحية الديب

قنبلة موقوتة بعزبة أبو دهشان التابعة لقرية سوادة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تهدد حياة الأهالى المقيمين بالعزبة للخطر، وخاصة مع موجة الأمطار التى تعرضت لها محافظة الشرقية أمس.

حيث أغرقت مياه الأمطار مساكن الأهالى المبنية من الطوب الدبش والمعروشة بالخوص والعروق الخشبية وسط وجود محول كهرباء بالعزبة.

وقال عدد من أهالى العزبة، إنهم يعيشون فى حالة من الخوف بسبب وجود محول كهرباء وسط منازلهم البسيطة، وأن الأطفال يلعبون بالقرب من المحول، مما يسبب خطورة على حياتهم.

وناشد أهالى العزبة المسئولين القائمين على قطاع الكهرباء بإدارة فاقوس، ضرورة نقل المحول من المنطقة، حرصا على حياتهم وحياة الأطفال الصغار، الذين يلهون بالقرب منه.



الاهالى أثناء رفعهم لمياه الأمطار بعيدة عن محول الكهرباء



محول الكهرباء ملاصق لمنازل أحد الأهالى