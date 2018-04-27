صور.. أبطال WWE يتنافسون بـ "رويال رامبل" لأول مرة فى السعودية







كتب عبد الوهاب الجندى

انطلقت نزالات بطولة رويال رامبل "WWE " للمصارعة الحرة العالمية لأول مرة فى المملكة العربية السعودية بمدينة الملك عبد الله بجدة السعودية.

وبدأت المنافسات بمباراة للمصارع الشهير جون سينا أمام تربل إتش في انتصر فيه الأول، وسط حضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وتواجد جماهيري كبير في استاد "الجوهرة" بالمدينة الرياضة.

لقن عدد من المصارعين السعوديين، لاعب أمريكى من أصل إيرانى درسا، بعد أن رفع علم بلاده فى حلبة المصارعة أثناء مباراة ضمن منافسات المصارعة الحرة "WWE" "الرويال رامبل" المقامة فى مدينة الملك عبد الله الرياضة بجدة.

وقالت وسائل سعودية: "تفاجأ حضور ومتابعو فعالية المصارعة الحرة "WWE" "الرويال رامبل" بدخول المصارعين الأمريكان من أصل إيرانى الأخوان Daivari فى حلبة المصارعة يحملون علم إيران".

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن "المصارعين السعوديين "ناصر، فيصل، حسين، ومنصور" لقنوا المصارعيين الذين حملوا العلم الإيرانى درسا فى المصارعة مما دفعهم للخروج من حلبة النزال قبل انتهاء الجولة، فى موقف مثير للسخرية".



أطفال يحضرون السعودية



جون سينا وترابل أتش



جون سينا يقفز



المصارعة في السعودية



فوز جون سينا



منافسات wwe



جانب من المباراة



ترابل اتش



رويال رامبل



المصارعة في السعودية