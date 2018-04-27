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صحيفة سعودية: المملكة تدعم الشعب السورى بثقليها السياسى والاقتصادى

الجمعة، 27 أبريل 2018 09:53 ص
صحيفة سعودية: المملكة تدعم الشعب السورى بثقليها السياسى والاقتصادى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


الرياض (أ ش أ)
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أشادت صحيفة اليوم السعودية بوقوف المملكة "وقفة مسئولة وشجاعة تجاه الأزمة السورية العالقة، وأنها ما زالت تدعم الشعب السورى بثقليها السياسى والاقتصادى تخفيفا لمعاناته".

وأشارت الصحيفة - فى افتتاحيتها تحت عنوان "المملكة ومعاناة الشعب السورى" اليوم الجمعة، إلى أن آخر صور تلك الوقفات المشرفة، ما أعلنه وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أثناء مشاركته فى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذى عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخرًا عن تقديم المملكة 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعما للشعب السورى.

وأكدت الصحيفة أن المملكة دعت إلى أهمية تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2254 بما يلبى حقوق ومطالب الشعب السورى، وإعادة إعمار سوريا التى لن تتم فى واقع الأمر إلا من خلال عملية سياسية تؤدى إلى انتقال سياسى للسلطة تمثل التوافقين الدولى والسورى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة ما زالت تدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية لتسوية الأزمة، وأنها ستظل داعمة للشعب السورى وداعمة للجهود الدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسى لإنهاء الأزمة.

 


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