صحيفة إسبانية: قطر تغازل مستثمرين إسبان لمواجهة تأثير مقاطعة الرباعى العربى







كتبت فاطمة شوقى

استمرار لمحاولات الخروج من الأزمة الاقتصادية التى خلفها قرار دول الرباعى العربى مقاطعة الدوحة لدعمها للإرهاب، قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية قطر تسعى لاستقطاب المستثمرين فى إسبانيا لمواجهة مقاطعة الدول المجاورة لها ، مشيرة إلى أنها ترغب فى جذب الشركات الإسبانية بخطط لطوير البنية التحتية والتحضير لكأس العالم فى 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز قطر المالى (QFC) بالدوحة، يسعى للاستثمار فى إسبانيا للاستفادة من البلد الأوروبى فى خطط تطوير البنية التحتية للتحضير لكأس العالم ، وعلى رأس تلك الشركات الإسبانيةIberdrola ، وذلك لمواجهة العزلة التى توجهها الدوحة بسبب دعمها للارهاب.

وتحاول قطر إيجاد طرق بديلة للتجارة، خاصة أن النفط والغاز يمثلان الجزء الأكبر من الاقتصاد، ولذلك فإنها تبحث عن شركاء جدد، مثل الكويت وعمان وباكستان والعراق.

ونشرت العديد من الوسائل الإعلامية الإسبانية عدة تقارير تؤكد دعم الدوحة وتمويلها للإرهاب ، خاصة بعد الكشف عن تمويلات قطر المشبوهة لعدد من المساجد فى إسبانيا خاصة كتالونيا، لنشر الارهاب ، والحض على الكراهية.