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سفر وعودة 1118 مصريا وليبيا و349 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 أبريل 2018 06:02 م
سفر وعودة 1118 مصريا وليبيا و349 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1118 مصريا وليبيا و349 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 820 شخصا إلى الجانب الليبى، بينهم 203 مصريا و617 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 298 شخصا بينهم 245 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و53 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 395 ألفا و36 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 126 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 223 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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