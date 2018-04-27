رئيس جامعة المنيا يشهد فعاليات حملة الميثاق الاخلاقى بـــ"الإسكندرية"

شهد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا الحفل الختامي لحملة الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي تحت عنوان "أنت مراية نفسك" والتي نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم فيها تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أفضل عمل إبداعي من وحي الميثاق الاخلاقي في مجال تصميم بوستر أو برشور واسكتش تمثيلي والأغنية والفيلم القصير، وذلك بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أبو المجد فى بيان له،إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب الذاتية وتكوين شراكة حقيقة تتوافق مع إستراتجية الوطن، تجاه مكافحة الفساد والقدرة على الإبداع والإنتاج، والمحافظة على التزام الاخلاقى للطالب تجاه المجتمع الجامعي، وتحويل السلوك السلبى للطالب إلى سلوك فاعل وإيجابى والتأكيد على قيم الإلتزام الأخلاقى للطالب تجاه المجتمع بما يؤهله ليكون مواطناً صالحاً لوطنه قادراً على الإبداع والإنتاج ورافضاً لشتى صور الفساد.