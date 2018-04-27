دول غربية تتهم روسيا بالوقوف وراء مهزلة استخدام الكيمياوى فى دوما







لاهاى (أ ف ب)

نددت ممثلو دول غربية عدة فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما اعتبروه "مهزلة فاضحة" أعدتها روسيا، عندما حضر وفد سورى إلى لاهاى ليؤكد بأنه لم يحدث أى هجوم كيميائى على مدينة دوما السورية قرب دمشق.

وحسب هذا الوفد السورى الذى أخذ الكلام أمام ممثلين عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى بمشاركة السفير الروسى فى لاهاى ألكسندر شولكين، فإن الهجوم الكيميائى المفترض على دوما فى السابع من أبريل لم يكن أكثر من تمثيلية.

ونددت بريطانيا وبعدها فرنسا والولايات المتحدة وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبى بشكل واضح بمداخلات الوفد السورى.

وقال السفير البريطانى لدى المنظمة بيتر ويلسون فى بيان "إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليست مسرحا، إن قرار روسيا باستخدام المنظمة زورا يشكل محاولة جديدة لنسف عملها".