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الجمعة، 27 أبريل 2018 08:18 م
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ختام دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة 15 بـ"تربية المنوفية"

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:01 م
ختام دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة 15 بـ"تربية المنوفية" الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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اختتمت اليوم الجمعة، دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الخامسة عشرة من المتدربين بجامعة المنوفية، فعاليتها مع الدكتورة فتيحة أحمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والباحثة أسماء مكى، ماجيستير صحة نفسية .
 
جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار، وضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.
 
وشملت الدورة التدريب على طرق تعليم القراءة والإملاء والحساب وغيرها وأنشطتها اللازمة للمتعلم الكبير وعروض مختلفة من جانب المتدربين لمواقف تعليم الكبار من واقع حياتهم والمهن الخاصة بهم.
 
 
 

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