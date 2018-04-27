حاكم الشارقة يتبرع بمليون دولار لمؤسسة "الكرامة للأطفال" لدعم اللاجئين







الشارقة أ ش أ

كرم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وبحضور فيليبو جراندى مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين، مساء اليوم، مؤسسة الكرامة للأطفال الماليزية الفائزة بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين فى دورتها الثانية، حيث أقيم حفل التكريم فى أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وقام حاكم الشارقة بتسليم الجائزة إلى مؤسسة "الكرامة للأطفال" الماليزية، تقديرا لها باعتبارها أفضل مؤسسة إنسانية فى منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم خدمات الدعم والمناصرة للاجئين والمهجرين، وتقديراً لدورها ورسالتها فى رعاية آلاف الأسر بمنطقة سينتول فى ماليزيا، وتوفير بيئة آمنة لتعليم أبنائها، وتسلّم درع وشهادة الجائزة إليشا وبترينا ساتفيندر، مؤسسا مؤسسة "الكرامة للأطفال".

وأعلن - خلال الحفل - تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكى دعماً لمؤسسة الكرامة للأطفال، وبرامجها الإنسانية تجاه الأطفال فى جميع أنحاء العالم، بما يعزز من دورها الريادى ودور إمارة الشارقة على الصعيد الدولى والتزاماتها فى الأعمال الخيرية ودعم المحتاجين ومجالات التعليم والمعرفة.