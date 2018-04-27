تحرير 33 محضر لمخالفات تموينية متنوعة بساقلتة فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،تحرير 33 محضر لمخالفات تموينية متنوعة بمدينة ساقلتة، خلال حملة تموينية مكبرة قامت بالمرور على أسواق ومخابز المدينة ، بالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارة التموين والمرافق لاحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ورفع الاشغالات ، وفى إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار ومكافحة الجرائم التموينية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم .

وأوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان له،إن الحملة استهدفت الأسواق والمحلات بشوارع عبد السلام عارف وشارع الجزائر وشارع 23يوليو وشارع التحرير، وأسفرت عن تحرير 33محضر متنوع ، كما تم اعدام 15كيس مكرونه غير مطابقة للمواصفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وشدد المحافظ،على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة مع اقتراب شهر رمضان وضبط الأسعار ومنع الغش التجارى ، والتاكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة حفاظا على صحة المواطنين .