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اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية فى مجال مكافحة الإرهاب

الجمعة، 27 أبريل 2018 04:28 ص
اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية فى مجال مكافحة الإرهاب عبد الملك المخلافى وزير الخارجية اليمنى


عدن أ ش أ
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بحث وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، الخميس، مع منسق ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية السفير نيثن سيلز، العلاقات الثنائية فى مجال مكافحة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحث أوجه التعاون بين الحكومة اليمنية وحكومة الولايات المتحدة فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب وسبل تعزيز الشراكة فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وجدد وزير الخارجية اليمنى موقف حكومته الثابت فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وأهمية تجفيف مصادر تمويله واجتثاثه كليًا من خلال تفعيل برامج أمنية مشتركة مثل إعادة تفعيل مشروع أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية الذى كان قائمًا قبل انقلاب ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة وتوقف بسببها.

من جانبه، أكد منسق ملف مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، أن حكومة بلاده تولى اهتمامًا خاصًا للتعاون والشراكة مع اليمن فى مجال مكافحة الإرهاب التى حمت البلدين فى السابق من هجمات عديدة كانت تستهدفهما، لافتاً إلى أن التعاون مستمر فى مراقبة ورصد أى تهديدات محتملة.

 


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أمريكا

العلاقات الثنائية

مكافحة الإرهاب

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