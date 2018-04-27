الكويت: 1878 لبنانيا من إجمالى 45 ألفا سجلوا للمشاركة فى الانتخابات النيابية







الكويت (أ ش أ)

أعلن القائم بالأعمال اللبنانى لدى الكويت السفير ماهر خير اليوم الجمعة، أن ألفا و878 لبنانيا، من اجمإلى 45 ألف من المقيمين فى الكويت، سجلوا أسماءهم لدى السفارة، للمشاركة فى الانتخابات النيابية اللبنانية، والتى بدأت صباح اليوم للبنانيين المقيمين فى الخارج لأول مرة.

وأوضح القائم بالأعمال اللبنانى – فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت – أن الانتخابات النيابية بالنسبة للبنانيين فى الخارج، ستجرى على يوم واحد فقط، مشيرا إلى أنه تم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين ابتداء من الساعة السابعة من صباح اليوم، على أن يتم اغلاقها فى تمام العاشرة مساء.

وأضاف أنه بعد اغلاق الصناديق، سيتم البدء فى تجميع أوراق الاقتراع، على أن يتم فرز كل دائرة انتخابية لتجميعها على حده، ثم ارسال بطاقات الاقتراع فى الحقيبة الدبلوماسية إلى لبنان، للبدء فى فرز أصوات الناخبين، مؤكدا أن السفارة اتخذت جميع الاستعدادات التى تسهل على الناخبين الادلاء بأصواتهم.

وأعرب القائم بالأعمال اللبنانى لدى الكويت، عن شكره للسلطات الكويتية، لتعاونها الكامل مع السفارة، فى عملية تأمين مقر الاقتراع وسير العملية الانتخابية، مما يضمن خروج المشهد الانتخابى بالمظهر اللائق.

وكانت الانتخابات النيابية اللبنانية قد انطلقت صباح اليوم الجمعة، فى إطار بدء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين بالخارج، والتى تجرى فى ست دول، هى مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، بينما تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات بعد غد الأحد فى 33 دولة، بالإضافة إلى جزيرة جوادلوب، على أن تبدأ عملية الاقتراع منتصف ليل السبت بتوقيت بيروت، انطلاقا من الساحل الشرقى لأستراليا، على أن يختتم التصويت فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين المقبل بتوقيت لبنان، بعد اغلاق صناديق الاقتراع فى تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتمكن المغتربون اللبنانيون من المشاركة فى الانتخابات النيابية فى دورتها الحالية لأول مرة منذ نشوء الدولة اللبنانية، ويأتى هذا انطلاقا من التغييرات الشاملة التى لحقت القانون الانتخابى اللبنانى، والذى أدخل النسبية لأول مرة إلى الانتخابات فى لبنان، بجانب إصلاحات متعددة متعلقة بالقانون الانتخابى.