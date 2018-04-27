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خالد صلاح
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الفلسطينيون يتوافدون على خيام العودة بحدود غزة استعدادا لجمعة "الشباب الثائر"

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:10 ص
الفلسطينيون يتوافدون على خيام العودة بحدود غزة استعدادا لجمعة "الشباب الثائر" مسيرات الفلسطينيين


غزة (أ ش أ)
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بدأت الجماهير الفلسطينية بقطاع غزة بالتوافد إلى خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع، استعدادا للمشاركة فى الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار التى أطلقت عليها اللجنة المنظمة للفعاليات "جمعة الشباب الثائر" .

وقال الدكتور أسعد جودة عضو لجنة التواصل الدولى فى مسيرة العودة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط- :إن العالم يراقب ويرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى حصدت أرواح العشرات وأصابت المئات رغم أن المسيرة كانت سلمية بامتياز ومازالت، وذلك لأن العدو يجيد لغة الدم ويجيد إظهار صورة أنه هو الضحية وأنه يعانى من الإرهابيين الفلسطينيين".

وأضاف أن "المسيرة كشفت عن زيف هذا الادعاء حيث أن إسرائيل خسائرها صفر، وهو ما يجعل إسرائيل لا تفكر إلا فى حل واحد، وهو أن يجروك إلى مربع السلاح، لاسيما وأنها مدججة بالسلاح وصورتها أمام العالم أنها تعيش فى محيط أعداء" .. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى يحاول دائما أن يدحض هذه الرواية وأن يفشلها لذا يصر الاحتلال على جر الفلسطينيين إلى الرد على العنف بالعنف فتكون النتيجة لصالح الاحتلال.

وقال جودة إن مسيرة العودة خلال أسابيع أبهرت العالم بعبقرية وصمود أهل غزة الذين يخرجون من تحت الرماد رغم الحصار المستمر منذ 11 عاما، وكان من المتوقع أن ترفع الراية.

 


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