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الطب البيطرى بالبحر الأحمر : تحصين 9 ألاف رأس ماشية و26 ألف جمل من الحمى القلاعية

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:49 م
الطب البيطرى بالبحر الأحمر : تحصين 9 ألاف رأس ماشية و26 ألف جمل من الحمى القلاعية تطعيم الحمى القلاعيه


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، أن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى أطلقتها وزارة الزراعة فى الفترة من 10 ابريل الجارى حتى  10 من مايو المقبل تسير بشكل مميز .
 
وأكد مدير مديرية الطب البيطرى ، أن الحملة تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر  وتوجيهات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واللواء دكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدخلت، وتهدف لرفع العبء عن المواطن وتنمية الثروه الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم تحصين 225 رأس أبقار و119جاموس و2493 ماعز و3531 من الأغنام و1632 عجول مستوردة سودانية و998 أغنام مستوردة سودانية و 26 ألف و603 رأس جمل  سودانى من مرض حمى الوادى المتصدع.

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