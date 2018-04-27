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الجيش السورى يتقدم فى جنوب دمشق على تنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:50 ص
الجيش السورى يتقدم فى جنوب دمشق على تنظيم داعش الإرهابى عناصر الجيش السورى


دمشق (أ ف ب)
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حقق الجيش السورى الجمعة، تقدماً فى جنوب دمشق حيث يخوض معارك عنيفة ضد تنظيم داعش الإرهابى منذ تسعة أيام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوردت سانا أن "وحدات الجيش العربى السورى بإسناد من سلاحى الجو والمدفعية تتقدم فى عدة محاور" فى جنوب دمشق بينها الحجر الأسود بعد "كسر تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة فى الأفراد والعتاد".

ويخوض الجيش منذ 19 أبريل معارك عنيفة ضد التنظيم تتركز خصوصاً فى حى الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد رفضه مفاوضات لاجلاء مقاتليه من المنطقة.

وأفاد التلفزيون السورى الرسمى فى شريط عاجل عن تقدم الجيش باتجاه شارع الثلاثين فى الحجر الأسود.

وسيطرت القوات الحكومية وفق المرصد السورى لحقوق الانسان "على كتل أبنية وشوارع فى الحجر الأسود وحى القدم بعد اقتحامهما فجراً".

 


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