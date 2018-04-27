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الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلى عدم استخدام القوة المفرطة فى غزة

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:45 ص
الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلى عدم استخدام القوة المفرطة فى غزة جنود الاحتلال الإسرائيلى


رويترز
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قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، اليوم الجمعة، أنه على إسرائيل معالجة مسألة استخدام القوة المفرطة فى غزة. 
 
وأوضح الأمير زيد بن رعد أن إسرائيل لم تصغ لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن استخدامها للقوة المميتة، مؤكدا أن فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد المصابين فى غزة صادم. 
 
وأكد الامير أنه فى الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودى فى غزة وقتل 3 أطفال برصاص فى الرأس أو العنق. 
 

 


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