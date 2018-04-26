8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن للمواسير البلاستيك بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب و محمد حيزة

تمكنت قوات الدفاع الدفاع المدنى بالدقهلية، من السيطرة على حريق مخزن للمواسير البلاستيك بمركز دكرنس.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مروان عبد المعطى، مدير إدارة الدفاع المدني، إخطارا يفيد نشوب حريق هائل بشارع الإدارة التعليمية، بدكرنس، دون وقوع إصابات.

ودفعت قوات الدفاع المدنى، بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، والذى اندلع جراء ماس كهربى، دون وقوع إصابات خطيرة سوى حالتى اختناق تم علاجهما بسيارة الإسعاف.