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25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل 63456 طن و824 كيلو قمح

الخميس، 26 أبريل 2018 10:28 ص
25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل 63456 طن و824 كيلو قمح قمح - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل 25 منفذاً وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيخ، 63456 طن و824 كيلو قمح من القمح المحلى من مزراعى المحافظة، منذ بدء أعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2018 بدأ  يوم 15 أبريل الجارى، بفتح 25 منفذاً لاستقبال الأقماح بدائرة المحافظة من خلال الشون والصوامع ومراكز التجميع.

وأضاف فى بيان له، أن عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، شكل غرفة عمليات برئاسته، ليتم المرور والمتابعة اليومية لكافة مواقع  استقبال القمح والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على آخر المستجدات، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة من التوريد 63456 طن و824 كيلو قمح قمح، وأن عمليات توريد الأقماح منتظمة دون مشاكل أو معوقات.

 

 

 

 

 


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