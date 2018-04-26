18سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

18سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالخميس، 26 أبريل 2018 11:23 ص
موانئ بورسعيد -أرشيفية
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أعلنت اليوم الخميس موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 18 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد .
حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .
ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ، وخروج 2 سفينة ، ويتراكم على الأرصفة 1سفينة.
كما سجل الميناء ، تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة آخرى .
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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