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الخميس، 26 أبريل 2018 11:28 ص
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18سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الخميس، 26 أبريل 2018 11:23 ص
18سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة موانئ بورسعيد -أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الخميس موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 18 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد .

حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .

ومن ناحية أخرى،  سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ، وخروج 2 سفينة ، ويتراكم على الأرصفة  1سفينة.

 كما سجل الميناء ، تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة آخرى .

 وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 


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