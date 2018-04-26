18سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم الخميس موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 18 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد .

حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ، وخروج 2 سفينة ، ويتراكم على الأرصفة 1سفينة.

كما سجل الميناء ، تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة آخرى .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .