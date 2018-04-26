وكيل "صحة الأقصر" يتفقد وحدات صحية بالقرنة وأرمنت ويلتقى الأطباء







الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، المرور المفاجئ على الوحدات الصحية بالمحافظة، اليوم الخميس، حيث تفقد كلا من الوحدة الصحية بالضبعية بإدارة القرنة، ووحدة المحاميد قبلى بإدارة أرمنت الصحية، وذلك لمتابعه الحملة القومية لتحليل فيروس سى والكشف على الأمراض المزمنة.

والتقى وكيل وزارة الصحة مع الفريق الطبى بالوحدات الصحية، وذلك فى إطار التعليمات المستمرة لمحافظ الأقصر محمد بدر بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.