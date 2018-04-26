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الخميس، 26 أبريل 2018 03:17 م
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مياه القناه تسحب المياه المتراكمة من الطرق العامة بسبب الأمطار

الخميس، 26 أبريل 2018 01:57 م
مياه القناه تسحب المياه المتراكمة من الطرق العامة بسبب الأمطار سحب مياه الأمطار من طريق الإسماعيلية الصحراوى


الإسماعيليه- جمال حراجى
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أكد المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه أنة الشركة تواصل سحب المياه المتراكمة من الطرق العامة بسبب هطول الأمطار أمس، حيث قام قطاع الإسماعيليه بإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس القطاع، وفرق الطوارئ المشاركه مع الوحدات المحليه فى سحب المياه المتراكمه على طريق الإسماعيليه السويس الصحراوي، بإستخدام سيارة مواجهة الأمطار، ووضع الرمال بتواجد قيادات المركز والمدينة، وإنه لم يتم ترك المكان إلا بعد سحب كافة المياه ،وعودة الطرق الى الحالة الطبيعية

وأشار محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية أنه بالتنسيق مع المهندس كمال موافى رئيس الحملة، تم تجهيز السيارات والمعدات للتدخل فى كافة المناطق بقطاع الإسماعيليه والتى بها تراكمات.

ومن جانبه أكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى للشركه أن الخط الساخن 125 على التليفون الأرضى يعمل طوال الـ24 ساعه لتلقى مكالمات فى القطاعات الثلاثة من المواطنين، وأن فريق الطوارئ لديها الإستعداد التام للتعامل مع أى مشكله يتم الإبلاغ عنها، بالتنسيق مع قطاعات المعامل والجودة والتشغيل والصيانة والتخطيط والدعم الفنى وخاصة فى فترة التقلبات الجوية.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

كمال محمد

سوف يحاسبنا الله على عدم الاستفادة من تلك المياه

نقطة المياه غالية وربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بها فلماذا نضيعها ولا نستفيد منها متى نفيق من غفلتنا

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