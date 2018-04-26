مساء اليوم.. انطلاق فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بمدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتى تنظم بالتعاون مع جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة بالأقصر برئاسة الإعلامى حسين الناظر، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت، وبمشاركة "أكاديمية البحث العلمى"، و"مصر تبدأ"، و"أنوفينتشورز"، و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال "مكسبى"؛ بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى محافظة الأقصر، وتوفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، والمهارات التقنية؛ إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.

ومن جانبه صرح حسين الناظر رئيس جمعية الصعيد، أن مدينة ومحافظة الأقصر عن سعادته بوضع الأقصر على خريطة جولات تيكنى لأول مرة، شاكرًا المهندس طارق القاضى وفريق تيكنى، وقافلة الخبراء، والموجهين، وممثلى الجهات الداعمة، والمستثمرين ورواد الأعمال الذين تحملوا الكثير فى سبيل أداء رسالة مهمة والوصول للشباب فى عمق الصعيد ، مشيرًا إلى أننا إذا كنا فى مصر نحتاج لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فإن المجهود يجب أن يتضاعف فى الصعيد.

وأضاف حين الناظر لـ"اليوم السابع"، أن الهدف هو توجيه الشباب فى الأقصر وأسوان لريادة الأعمال، وقال:" نحن هنا لمساعدة الشباب على ابتكار أفكار تسهم فى تطوير منظومة الزراعة والسياحة والصناعة والبيئة والطاقة فى الصعيد، ومساعدة المواطنين فى التغلب على التحديات التى تواجههم.

وقال طارق القاضى مؤسس جولات تيكنى أن الأقصر ستشهد عددًا من الفعاليات المهمة تتمثل فى ورش العمل والمحاضرات فى مجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، وكيفية كتابة خطط العمل ودراسة الجدوى، وكيفية تحديد احتياجات العملاء المتوقعين، ودراسة السوق، وغير ذلك.