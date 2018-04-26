video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مساء اليوم.. انطلاق فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال بالأقصر

الخميس، 26 أبريل 2018 01:00 ص
مساء اليوم.. انطلاق فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال بالأقصر الإعلامى حسين الناظر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تنطلق بمدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتى تنظم بالتعاون مع جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة بالأقصر برئاسة الإعلامى حسين الناظر، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت، وبمشاركة "أكاديمية البحث العلمى"، و"مصر تبدأ"، و"أنوفينتشورز"، و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال "مكسبى"؛ بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى محافظة الأقصر، وتوفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، والمهارات التقنية؛ إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.  

 

ومن جانبه صرح حسين الناظر رئيس جمعية الصعيد، أن مدينة ومحافظة الأقصر عن سعادته بوضع الأقصر على خريطة جولات تيكنى لأول مرة، شاكرًا المهندس طارق القاضى وفريق تيكنى، وقافلة الخبراء، والموجهين، وممثلى الجهات الداعمة، والمستثمرين ورواد الأعمال الذين تحملوا الكثير فى سبيل أداء رسالة مهمة والوصول للشباب فى عمق الصعيد ، مشيرًا إلى أننا إذا كنا فى مصر نحتاج لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فإن المجهود يجب أن يتضاعف فى الصعيد.

 

وأضاف حين الناظر لـ"اليوم السابع"، أن الهدف هو توجيه الشباب فى الأقصر وأسوان لريادة الأعمال، وقال:" نحن هنا لمساعدة الشباب على ابتكار أفكار تسهم فى تطوير منظومة الزراعة والسياحة والصناعة والبيئة والطاقة فى الصعيد، ومساعدة المواطنين فى التغلب على التحديات التى تواجههم.

 

وقال طارق القاضى مؤسس جولات تيكنى أن الأقصر ستشهد عددًا من الفعاليات المهمة تتمثل فى ورش العمل والمحاضرات فى مجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، وكيفية كتابة خطط العمل ودراسة الجدوى، وكيفية تحديد احتياجات العملاء المتوقعين، ودراسة السوق، وغير ذلك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نادى مركز شباب الزهراء بالأقصر يصعد للدور قبل النهائى بدورى مراكز الشباب

الاقصر

اخبار الاقصر

جولات تكيني لريادة الاعمال

اخبار مصر

دعم التكنولوجيا والشباب بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة