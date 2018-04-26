مدير أركان الحرس الوطنى البحرينى يبحث مع قائد قوات درع الجزيرة التعاون العسكرى

مدير أركان الحرس الوطنى البحرينى يبحث مع قائد قوات درع الجزيرة التعاون العسكرىالخميس، 26 أبريل 2018 01:21 م
الجيش البحرينى
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التقى مدير أركان الحرس الوطنى البحرينى اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، اليوم الخميس، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجى اللواء الركن وليد بن فالح الظاهرى.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين بحثا -خلال اللقاء- أوجه التعاون والتنسيق بينهما وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما أشاد آل خليفة بالجهود التى تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة فى حفظ حدود دول الخليج العربى وترسيخ وحدة الهدف والمصير الذى يربط دول مجلس التعاون تحت منظومة دفاعية مشتركة.
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