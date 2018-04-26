محمد صبحى: مصر تمر بظروف استثنائية وعلى الشباب العمل وعدم انتظار الوظيفة







الإسكندرية – هناء أبو العز

أكد الفنان محمد صبحى، المخرج المسرحى، على ضرورة الاعتراف، بأن مصر تمر بظروف استثنائية، ولابد من تكاتف الجهود وعمل الشباب، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، وشهادة التخرج للعمل بها، قائلًا: "لو أصبحنا مثل سوريا والعراق وليبيا ستكون كارثتنا أعظم"، مخاطبًا الشباب : "ابحثوا عن حقوقكم ولكم الحق أن تزعلوا من مصر ولكن لا تكرهوها".

وأوضح المخرج المسرحى، أن مبررات خروج الخونة خارج مصر وانتقادها، هو هدم عقولهم فى البداية، قائلًا: "لو ولادى اتعذبوا واتسجنوا، لا يمكن أبث السموم لتخريب الوطن، ولكن ستكون معركتى مع الرئيس أيًا كان هو والحكومة بشكل متحضر، لا بالحجارة ولا بالخيانة لمصر".

وأضاف صبحى، فى كلمته ظهر اليوم، أثناء لقائه بطلاب كلية التربية جامعة الاسكندرية ، إن الفيس بوك، أخذنا منه الأسوأ، وقام الخونة الذين يرغبون فى تكسير أى قيمة وقامة، بسبى واتهامى وتشويه صورتى، كل ذلك من أجل إشادتى بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستنكر صبحى محاولات المرأة المطالبة بحقها بالمساواة مع الرجل، قائلًا: " ابد أن نبحث جميعًا عن حقوق الإنسان، وليس حقوق المرأة فهما مكملين لبعضهما وليسا مساويين ، فإذا كانت حواء خرجت من ضلع آدم، فكلنا خرجنا من رحمها".

ووعد الفنان محمد صبحى، السماح لطلاب كلية التربية بجامعة الاسكندرية، الدخول لمسرح سنبل بخصم 50 %.

كما أكد صبحى، على دور الرقابة الفنية فى العمل الدرامى، ولكن ألا تقع فى منع الفكر، مشيرًا إلى أن من يدعون حرية الإبداع، يقومون بتمثيل المرأة فى مصر كأنها فقط عاهرة، أو تاجرة مخدرات او زوجة مغلوب على أمرها، وتداول الكثير من الألفاظ لألفاظ الخادشة للحياء ، وعلى المشاهد أنه يعرف أنه شريك فى الجريمة، وينتقى ما يتذوقه.

وقال : "أنا حزين على مسح اسم الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك، من على بعض أسماء المدن والمنشآت، لأنه رغم بعض الأمور السيئة التى وقعت فى عهده، فإنه قام فى السنوات الثلاث عشر الاولى من مدته، أنشأ مدن ومشروعات كثيرة، وقوانين لا يمكن تجاهلها".