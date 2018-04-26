video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محمد صبحى: مصر تمر بظروف استثنائية وعلى الشباب العمل وعدم انتظار الوظيفة

الخميس، 26 أبريل 2018 02:05 م
محمد صبحى: مصر تمر بظروف استثنائية وعلى الشباب العمل وعدم انتظار الوظيفة الفنان محمد صبحى - أرشيفية


الإسكندرية – هناء أبو العز
إضافة تعليق

أكد الفنان محمد صبحى، المخرج المسرحى، على ضرورة الاعتراف، بأن مصر تمر بظروف استثنائية، ولابد من تكاتف الجهود وعمل الشباب، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، وشهادة التخرج للعمل بها، قائلًا: "لو أصبحنا مثل سوريا والعراق وليبيا ستكون كارثتنا أعظم"، مخاطبًا الشباب : "ابحثوا عن حقوقكم ولكم الحق أن تزعلوا من مصر ولكن لا تكرهوها".

 

وأوضح المخرج المسرحى، أن مبررات خروج الخونة خارج مصر وانتقادها، هو هدم عقولهم فى البداية، قائلًا: "لو ولادى اتعذبوا واتسجنوا، لا يمكن أبث السموم لتخريب الوطن، ولكن ستكون معركتى مع الرئيس أيًا كان هو والحكومة بشكل متحضر، لا بالحجارة ولا بالخيانة لمصر".

 

وأضاف  صبحى، فى كلمته  ظهر اليوم، أثناء لقائه بطلاب كلية التربية جامعة الاسكندرية ، إن الفيس بوك، أخذنا منه الأسوأ، وقام الخونة الذين يرغبون فى تكسير أى قيمة وقامة، بسبى واتهامى وتشويه صورتى، كل ذلك من أجل إشادتى بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

واستنكر صبحى محاولات المرأة المطالبة بحقها بالمساواة مع الرجل، قائلًا: " ابد أن نبحث جميعًا عن حقوق الإنسان، وليس حقوق المرأة فهما مكملين لبعضهما وليسا مساويين ، فإذا كانت حواء خرجت من ضلع آدم،  فكلنا خرجنا من رحمها".

 ووعد الفنان محمد صبحى، السماح لطلاب كلية التربية بجامعة الاسكندرية، الدخول لمسرح سنبل بخصم 50 %.

كما أكد صبحى، على دور الرقابة الفنية فى العمل الدرامى، ولكن ألا تقع فى منع الفكر، مشيرًا إلى أن من يدعون حرية الإبداع، يقومون بتمثيل المرأة فى مصر كأنها فقط عاهرة، أو تاجرة مخدرات او زوجة مغلوب على أمرها، وتداول الكثير من الألفاظ لألفاظ الخادشة للحياء ، وعلى المشاهد أنه يعرف أنه شريك فى الجريمة، وينتقى ما يتذوقه.
 
وقال : "أنا حزين على مسح اسم الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك،  من على بعض أسماء المدن والمنشآت، لأنه رغم بعض الأمور السيئة التى وقعت فى عهده، فإنه قام فى السنوات الثلاث عشر الاولى من مدته، أنشأ مدن ومشروعات كثيرة، وقوانين لا يمكن تجاهلها".  

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد صبحى: العشوائيات تنتهى 2019 ويجب حصول المعلم والضباط على أعلى مرتبات

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

محمد صبحى

كلية التربية




لا تفوتك
بصيرة: مصر تستهلك "ياميش رمضان" سنويا بميزانية بناء 2500 فصل دراسى

بصيرة: مصر تستهلك "ياميش رمضان" سنويا بميزانية بناء 2500 فصل دراسى

"النقض" تؤيد إدراج المتهمين ب "خلية الجيزة" على قوائم الإرهاب

"النقض" تؤيد إدراج المتهمين ب "خلية الجيزة" على قوائم الإرهاب

تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر

تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر

بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة

بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة

رأس المال السوقى للبورصة يصل إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

رأس المال السوقى للبورصة يصل إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

مفاجأة.. برشلونة رفض ضم محمد صلاح الصيف الماضى بـ40 مليون يورو

مفاجأة.. برشلونة رفض ضم محمد صلاح الصيف الماضى بـ40 مليون يورو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة