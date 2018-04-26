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ماهر الأسد يتولى قيادة الفرقة الرابعة فى الجيش السورى

الخميس، 26 أبريل 2018 04:10 م
ماهر الأسد يتولى قيادة الفرقة الرابعة فى الجيش السورى ماهر الأسد


كتب - أحمد جمعة
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قالت مصادر سورية متطابقة أن الرئيس السورى بشار الأسد عين شقيقه اللواء ماهر رسمياً قائدا للفرقة الرابعة فى الجيش السورى.

 

ونقلت عدة مصادر، أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر فى يونيو الماضى قرارا بترقية ماهر الأسد من رتبة عميد ركن إلى لواء ركن فى الجيش السورى، وأكدت تولى "الأسد" قيادة الفرقة الرابعة فى الجيش السورى، والتى تعتبر أهم القطاعات فى الجيش السورى.

ماهر حافظ الأسد مواليد 8 ديسمبر 1967، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق في طريق المطار، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم أول مهندس قيادي، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة وهو الثالث بين أبناء حافظ الأسد الأربعة بعد باسل الذي قُتل عام 1994.

 

ويقال أيضا، إن ماهر الأسد كان قائدا للواء 42 في الفرقة الرابعة قبل أن يتم تسلمه قيادة الفرقة الرابعة.


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