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الخميس، 26 أبريل 2018 04:59 م
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صور.. سحب 24 رخصة قيادة وتحصيل 12 ألف جنيه غرامات خلال حملة مرورية بالمحلة

الخميس، 26 أبريل 2018 04:10 م
صور.. سحب 24 رخصة قيادة وتحصيل 12 ألف جنيه غرامات خلال حملة مرورية بالمحلة حملة مرورية بمدينة المحلة


الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، حملة مرورية اليوم الخميس، بمدينة المحلة الكبرى، لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخص القيادة والتسيير، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية.

حيث تم عمل عدد من التمركزات المرورية بدائرة مركز المحلة ودائرة قسم اول وثان وثالث المحلة  أسفرت الحملة  التصالح الفورى لعدد من المخالفات المرورية والتى يجوز فيها التصالح بمبلغ 12 ألف و950 جنيها، وحجز 4 توك توك بدون لوحات أو تراخيص و5 دراجات نارية بدون لوحات وتراخيص.

كما تم سحب 24 رخصة قيادة وتسيير نظير عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وتحرير 40 مخالفة غيابية و8 مخالفات كلبش تم التصالح عليها نظير الوقوف صف ثان والانتظار فى الممنوع.

كما شنت إدارة المرور حملة بنطاق المنطقة المركزية مركز طنطا وقسمى أول وثان طنطا، أسفرت عن تحرير 322 مخالفة كلبش، والتصالح الفوزى بجهاز PDA بإجمالي مبلغ 32800 جنيه، وسحب 86 رخصة قيادة، وتحرير 192 مخالفة غيابية، وحجز 12 موتسيكل، وحجز 8توك توك، وتم التحفظ على الدراجات النارية المضبوطة بحضانات المرور.

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حملة مرورية بمدينة المحلة 
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حملة مرورية بمدينة المحلة 
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حملة مرورية بمدينة المحلة 
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حملة مرورية بمدينة المحلة

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