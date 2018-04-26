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صور.. توزيع 60 رأس غنم على 30 أسرة بمدينة جهينة بسوهاج

الخميس، 26 أبريل 2018 04:24 م
صور.. توزيع 60 رأس غنم على 30 أسرة بمدينة جهينة بسوهاج توزيع 60 رأس غنم أسر بمدينة جهينة بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج انه تم توزيع 60 من رؤس الأغنام العشر على 30 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة جهينة بالتعاون مع احدى جمعيات المجتمع المدنى بجهينة والمؤسسة الخيرية لبنك مصر، والتضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان انه تم توزيع الأغنام العشر على 30 أسرة من الأسرة الأكثر احتياجا بواقع 2 رأس غنم لكل أسرة بالتعاون مع جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية والمؤسسة الخيرية لبنك مصر، وبحضور مسئول إدارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تدعم جميع المبادرات الخيرية تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم بتخفيف العبء عن محدودى الدخل والأيتام، والأسر الأكثر احتياجا.

وأكد عبدالمنعم، على أهمية مشاركة المجتمع المدنى للمحافظة فى ما تقدمه من خدمات تنموية للمواطنين فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بجميع مراكز ومدن سوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى سبيل تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لاتجاهات الدولة والتى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، ووفقا لما أقره الدستور المصرى وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

توزيع 60 رأس اغنام بجهينة (1)
توزيع 60 رأس اغنام بجهينة

 

توزيع 60 رأس اغنام بجهينة (3)
توزيع 60 رأس اغنام بجهينة 

 

توزيع 60 رأس اغنام بجهينة (5)
توزيع 60 رأس اغنام بجهينة 

 

توزيع 60 رأس اغنام بجهينة (8)
توزيع 60 رأس اغنام بجهينة 

 


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