video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ترقب فى مطار بنينا الدولى ببنغازى استعدادا لوصول المشير خليفة حفتر

الخميس، 26 أبريل 2018 06:19 م
صور.. ترقب فى مطار بنينا الدولى ببنغازى استعدادا لوصول المشير خليفة حفتر ترقب فى مطار بنينا الدولى ببنغازى استعدادا لوصول المشير خليفة حفتر


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

يستعد مطار بنينا الدولى فى  بنغازى لوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر  إلى البلاد بعد رحلة خارجية دامت لأيام.

received_10156139646896422
 

ومن المقرر أن يتم تنظيم مراسم رسمية لوصول المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وأنهى الشارع الليبى كافة الاستعدادات للاحتفاء بوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى بنغازى.

وغادرت طائرة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، القاهرة، منذ قليل، لتقل المشير خليفة حفتر ومرافقيه، متجهة إلى مطار بنينا ببنغازى الدولى فى مدينة بنغازى.

received_10156139646951422

وسيتجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر فور وصوله بنغازى من مطار بنينا إلى مقر القيادة العامة بالرجمة، للقاء رؤساء القبائل وعمداء البلديات وضباط القوات المسلحة وسيوجه كلمة مباشرة للشعب الليبى تبثها وسائل الإعلام العربية والعالمية.

 

received_10156137571806422
received_10156137571806422

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث العسكرى الليبى يكشف مراسم استقبال المشير حفتر فى بنغازى

طائرة المشير خليفة حفتر تغادر القاهرة متجهة إلى مطار بنينا الدولى ببنغازى

هلا_بالمشير.. حفتر يصل بنغازى خلال ساعات بعد جولة خارجية دامت لأيام.. الشوارع تتزين بصور القائد العام للجيش وسلاح الجو يستقبله لدى دخوله الأجواء الليبية.. والمشير يلقى كلمة هامة من "الرجمة" للشعب

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

الجيش الليبى

حفتر يصل بنغازي




لا تفوتك
الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة