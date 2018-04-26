صور.. ترقب فى مطار بنينا الدولى ببنغازى استعدادا لوصول المشير خليفة حفتر







كتب أحمد جمعة

يستعد مطار بنينا الدولى فى بنغازى لوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى البلاد بعد رحلة خارجية دامت لأيام.





ومن المقرر أن يتم تنظيم مراسم رسمية لوصول المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وأنهى الشارع الليبى كافة الاستعدادات للاحتفاء بوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى بنغازى.

وغادرت طائرة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، القاهرة، منذ قليل، لتقل المشير خليفة حفتر ومرافقيه، متجهة إلى مطار بنينا ببنغازى الدولى فى مدينة بنغازى.

وسيتجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر فور وصوله بنغازى من مطار بنينا إلى مقر القيادة العامة بالرجمة، للقاء رؤساء القبائل وعمداء البلديات وضباط القوات المسلحة وسيوجه كلمة مباشرة للشعب الليبى تبثها وسائل الإعلام العربية والعالمية.