صور.. استمرار فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب لليوم الرابع بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

تستمر فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب بمحافظة أسوان، لليوم الرابع على التوالى، ففى مستشفى مجدى يعقوب أقيم عرض مسرح عرائس، وبقصر ثقافة أسوان تستمر فعاليات 5 ورش من 4 إلى 6 مساء وهى ( ورشة الديكور للمخرج خالد عطالله، ورشة التمثيل والإخراج للمخرج أسامة عبد الرؤوف، ورشة التأليف للكاتب أحمد ابو خنيجر، ورشة تصنيع العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة دراماتورج للكاتب بكرى عبد الحميد).

وفى مساء اليوم، يقدم على مسرح قصر ثقافة أسوان العرض المسرحى "لؤلوة الجنوب" لفرقة كوشا ستار، تأليف وإخراج محمد عبد المنعم محمد، ديكور فريق العمل، إضاءة باسم محمد عيد، موسيقى محمد خيرى، تصميم استعراضات أحمد كشرى.

وتدور الأحداث حول أسرتين إحداهما نوبية والأخرى صعيدية حول فكرة زواج الأبناء من الأقارب ورفض الغريب، حيث نجد أن الأبناء "جيران وأصدقاء دراسة ويريدون الزواج"، ولكن الأهل يرفضون ذلك بالرغم من الترابط الأسرى القوى بينهم، يتمسكون بفكرة العادات والتقاليد القديمة التى صنعها البشر على مر الزمان.

ويعقب ذلك تقديم العرض المسرحى "الغجرى" لفرقة النور للمكفوفين بأسيوط، تأليف بهيج اسماعيل وبطولة "لبنى نور الدين، حسن أحمد، هدير محمود، جرجس سيدهم، المنتصر بالله طلعت، محمد نصر الدين عبد الحميد، حسين محمد عبد الصبور محمد، على نور الدين، أم هاشم حسن"، وإخراج محمود عيد، يدور العرض عن الغجرى الغريب الحاقد على صاحب الحديقة وطامع بها وبعروسه وتساعده الغجرية وبناتها على انتزاع الحديقة واغتصاب العروس، وهو ما يحيلنا لفكرة المستعمر والطريد الذى يحتال ليسلب الأرض والعرض.

وبقصر ثقافة كوم أمبو، يقدم العرض " شكاوى على جدران الزمن" لفرقة صلاح حامد المسرحية بالفيوم، وهو عبارة عن معالجة درامية للقصة الفرعونية الشهيرة "شكاوى الفلاح الفصيح" فى صورة دراما حركية تتعامل مع الرؤية البصرية للمتلقى عن طريق لغة الجسد البسيطة والمعبرة، تأليف محمد مختار مصطفى وبطولة، "إبراهيم سيد، علاء الدين سعيد، محمد إبراهيم، لؤى محمد، محمد طارق، مصطفى طارق، أحمد حسن، رمضان إبراهيم، مصطفى شعبان، مصطفى خالد، مصطفى حسين، وائل إبراهيم، ميادة ياسر، يسرا ياسر"، ومن إخراج رانده شريف.

وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة، يقدم العرض المسرحى "جدع النار" السودانى لدولة السودان الشقيقة ضيف شرف المهرجان المسرحى ، العرض مستوحى من طقس تراثى تتميز به معظم قبائل النيل الازرق وجدع النار تعنى رمى النار، ويعبر هذا العرض فى مشاهد فلكلورية عن التحديات والمواجهات التى تحدث بين الرجال والنساء فتظهر من تلك التحديات الطرق التقليدية للمواجهة، فيبرز من جزر عمقتها القوة والمبارزة والهيمنة، إضافة إلى استخدام الآلات التقليدية الموسيقية نجد أن طقس جدع النار يقام فى مناطق الفونج ولكنه يختلف فى شكله من منطقة لأخرى منهم من يطلق عليه الاووكى أو ابمبم ولا يختلف حتى فى طريقة الأداء ويعنى هذا الاحتفال فى المقام الاول ابناء القبائل وقت جنى المحاصيل والتى تبدأ عادة فى شهر سبتمبر وتستمر لمدة شهر كامل، والعرض بطولة ميساء محمد، ليلى ابو زيد، علياء عمر، عبد الجليل موسى، سلمى عبد الله، حسن صديق، البشرى محمد، ياسمين عثمان، هاجر موسى" وإخراج ازدهار محمد.

وتستمر الفعاليات حتى 28 من إبريل الحالى بمحافظة أسوان، يقام المهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حراء للمقاولات، ومحافظة وجامعة أسوان.