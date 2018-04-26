شوارع السويس تغرق بمياه الأمطار.. والمحافظ: سيارات كسح لشفطها.. صور







السويس- سيد نون

تعرضت محافظة السويس لموجة من الطقس السيئ تسبب فى غرق شوارعها بمياه الأمطار وإعاقة حركة السير بالعديد من شوارعها.

وتجمعت كميات كبيرة من المياه بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، وخاصة بشوارع حى الأربعين المقيم به 60% من سكان المحافظة.

كما تعرضت شوارع رئيسية بأحياء السويس وفيصل للغرق بمياه الأمطار، تسببت فى تعطل العديد من السيارات خلال السير.

وقام مواطنون بشارع أحمد عرابى وشارع النمسا أكبر الشوارع التجارية بإحضار سيارات كسح مياه على نفقتهم من اجل سحب المياه من الشوارع.

وقال خالد شاذلي، من تجار شارع أحمد عرابي، إن الكارثة الأكبر من الأمطار وغرق الشوارع أن شارع أحمد عرابى تم الانتهاء من رصفه من شهر واحد، ومن الواضح أنه لم يتم رصفه أو توفير بالوعات مياه بطريقة صحيحة كما نرى اليوم.

وطالب أحمد علي، من تجار شارع أحمد عرابي، بضرورة محاسبة من رصفوا الشارع بهذه الصورة السيئة التى كشفتها الأمطار.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه تم الدفع بسيارات كسح المياه بالشوارع بالمحافظة من أجل سحب الأمطار.

وأكد محافظ السويس، أنه تم سحب كميات كبيرة من المياه من الشوارع ونتابع العمل بجميع شوارع المحافظة باستمرار.



أحدث شارع رصف بالمحافظة



مياه الأمطار



المياه تغرق الشوارع



المياه أمام المنازل



صعوبة فى حركة السير



سيارات كسح المياه