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سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى باليمن

الخميس، 26 أبريل 2018 04:04 م
سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى باليمن قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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سقط عدد من ميليشيات الحوثى بين قتيل وجريح فى غارات للتحالف العربى على محافظات الجوف وعمران والحديدة باليمن.

وقالت مصادر ميدانية يمنية - وفقًا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن غارات التحالف أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية للحوثيين بالمواقع المستهدفة فى مديرية المتون فى محافظة الجوف، كما استهدفت تجمعات عسكرية للميليشيات فى محافظة الحديدة فى جبهة الساحل الغربى .

وكانت مصادر يمنية قد أفادت أمس بزرع الميليشيات مئات الألغام بمدينة الزبيد التراثية بمحافظة الحديدة غربى اليمن، فى خطوة قد تؤدى إلى محو جزء أصيل من تاريخ اليمن العريق.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين شرعوا بزراعة الألغام فى مربعات مغلقة داخل المدينة، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش والمقاومة بدعم من التحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى.

 


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