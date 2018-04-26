رئيس جامعة مدينة السادات يشارك بمؤتمر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم







المنوفية محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات، فى افتتاح المؤتمر الدولى الخامس لجودة التعليم تحت شعار "تأملات، آفاق، تطلعات" والذى نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ونظم المؤتمر تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ورئيسة المؤتمر، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولى لجودة التعليم تنظمه الهيئة سنويا بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين من الاتحاد الأوروبى وبمشاركة هيئات الجودة بعدد من الدول العربية.

وتنال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولى الخامس لجودة التعليم بمشاركة دولية واسعة من كبرى شبكات ومنظمات الجودة والاعتماد التعليم العالمية، حيث يشارك فى هذه الدورة مجلس اعتماد التعليم العالى بالولايات المتحدة الأمريكية (CHEA) وهو من أقدم وأكبر المنظمات العالمية فى اعتماد مؤسسات التعليم العالي، الاتحاد الدولى للتعليم الطبى بالولايات المتحدة الأمريكية (WFME)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) .