video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يتكفل بإصلاح كرسى لطالبة معاقة على نفقته

الخميس، 26 أبريل 2018 04:12 م
رئيس جامعة بنى سويف يتكفل بإصلاح كرسى لطالبة معاقة على نفقته الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف


بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تكفله بإصلاح وصيانة كرسى كهربائى لإحدى الطالبات على نفقته الخاصة بأحد مراكز صيانة الأجهزة التعويضية، فضلا عن تكليف المستشفى الجامعى بالتنسيق مع طبيبها المعالج.

وتفقد رئيس الجامعة بعض الكليات داخل الحرم الجامعى، وفوجئ بأحدى طالبان كلية الآداب من ذوى الإعاقة، تعانى من شلل رباعى، وتجلس على كرسى كهربائى متهالك، وبرفقتها والدها، وخلال حديثه معهما تبين وجود تقارير طبية وإشاعات تشير إلى استعداد الطالبة لإجراء عملية جراحية بالعمود الفقرى قد تساعدها على الشفاء، فقرر رئيس الجامعة عرض ملف الطالبة كاملا على مجلس الجامعة، علاوة على تواصل المستشفى الجامعى مع الطبيب المعالج لها للتنسيق بينهما فى حالة الطالبة، وتحمل المستشفى تكاليف العلاج عقب انتهاء العملية الجراحية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنى سويف يحيل أطباء وعاملين بمستشفى الجامعة للتحقيق

جامعة بنى سويف تحصد 5 مراكز فردية بمسابعة إبداع 6

تعرف على قرارات جامعة بنى سويف الخاصة بامتحان "حقوق الإنسان"

بنى سو يف

محافظه بنى سو يف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف

اصلاح كرسى كهربائى

طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة




لا تفوتك
بصيرة: مصر تستهلك "ياميش رمضان" سنويا بميزانية بناء 2500 فصل دراسى

بصيرة: مصر تستهلك "ياميش رمضان" سنويا بميزانية بناء 2500 فصل دراسى

"النقض" تؤيد إدراج المتهمين ب "خلية الجيزة" على قوائم الإرهاب

"النقض" تؤيد إدراج المتهمين ب "خلية الجيزة" على قوائم الإرهاب

تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر

تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر

بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة

بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة

رأس المال السوقى للبورصة يصل إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

رأس المال السوقى للبورصة يصل إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة