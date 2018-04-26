رئيس جامعة بنى سويف يتكفل بإصلاح كرسى لطالبة معاقة على نفقته







بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تكفله بإصلاح وصيانة كرسى كهربائى لإحدى الطالبات على نفقته الخاصة بأحد مراكز صيانة الأجهزة التعويضية، فضلا عن تكليف المستشفى الجامعى بالتنسيق مع طبيبها المعالج.

وتفقد رئيس الجامعة بعض الكليات داخل الحرم الجامعى، وفوجئ بأحدى طالبان كلية الآداب من ذوى الإعاقة، تعانى من شلل رباعى، وتجلس على كرسى كهربائى متهالك، وبرفقتها والدها، وخلال حديثه معهما تبين وجود تقارير طبية وإشاعات تشير إلى استعداد الطالبة لإجراء عملية جراحية بالعمود الفقرى قد تساعدها على الشفاء، فقرر رئيس الجامعة عرض ملف الطالبة كاملا على مجلس الجامعة، علاوة على تواصل المستشفى الجامعى مع الطبيب المعالج لها للتنسيق بينهما فى حالة الطالبة، وتحمل المستشفى تكاليف العلاج عقب انتهاء العملية الجراحية .