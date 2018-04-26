رئيس إدارة الأقصر الأزهرية يتفقد امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية







الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، جولة مفاجئة لمعاهد البر الغربى "القبلى قمولا الابتدائى والإعدادى والقرنة الابتدائى فتيات ونجع حمَّاد الابتدائى"، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية، وكان برفقته الشيخ جمال سليمان مدير التعليم الابتدائى.

وقام خليفة إبراهيم بالمرور على اللجان الامتحانية، واطمئن إلى مستوى الامتحانات، وأنها من داخل المقرر وفى مستوى الطالب المتوسط، ونصح فضيلته التلاميذ بالجد والاجتهاد والتركيز فى الإجابات، كما شاهد بعض جوانب تقصير فى أحد المعاهد، ما اقتضت إحالة أصحابها للتحقيق، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى بدأت اليوم الخميس بمادة القرآن الكريم، وتنتهى يوم الخميس المُقبل الموافق 3 / 5 / 2018 بمادة اللغة الإنجليزية.