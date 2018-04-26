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توريد 82 ألف طن قمح لشون الدقهلية

الخميس، 26 أبريل 2018 10:54 ص
توريد 82 ألف طن قمح لشون الدقهلية قمح - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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ارتفعت صباح اليوم الخميس، كميات القمح التى تم توريدها إلى شون وصوامع محافظة الدقهلية، حيث بلغ ما تم توريده 82323 طن، فيما تشهد المحافظة استمرار عمليات حصاد القمح، بالتوازى مع استمرار عمليات التوريد.
 
 
وقد تم حصاد 130 ألف فدان، من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا الموسم، التى تبلغ 244 ألفا و143 فدانا، بزيادة 13 ألف فدان عن العام الماضى.
 
 
 ومن ناحيته، صرح المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه لا يوجد أى إعاقات فى عمليات التوريد فى مختلف المواقع، كما أن عمليات التوريد مستمره ولم يؤثر الطقس السىء على عمليات التوريد.
 
 
وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 3 مواقع تابعه للشركة المصرية للصوامع تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المعدة من قبل شركه مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعي 25 موقع بطاقه استيعابيه 38.40 الف طن، بالإضافة الى مواقع اضافيه لاستيعاب 27 الف طن. 
 
 

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