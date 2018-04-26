بالدبكة السيناوية..شباب 6 أكتوبر يحتفل بذكرى تحرير سيناء.. صور







شمال سيناء - محمد الحر

احتفل مركز شباب 6 أكتوبر بمركز بئر العبد، بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، وسط حضور قيادات الشباب والرياضة ومشايخ قبيلة الأخارسة.

وشمل الحفل تقديم فقرات فنية لفرقة الدبكة السيناوية التى قدمت لوحات راقصة من التراث السيناوى، لجانب مشاركة فرق من البراعم فى تقديم إستعراضات رياضية.

وقال أحمد عودة، مدير مركز شباب 6 أكتوبر، إن ذكرى تحرير سيناء من الإحتلال الصهيونى غالية على قلوب كافة ابناء سيناء والشعب المصرى جميعا، لذلك نحتفل بها تعبيرا عن فرحتنا وسعادتنا بعودة سيناء لحضن الوطن الغالى مصر.

وقال محمود الأخرسى من عواقل قبيلة الأخارسة بقرية 6 أكتوبر إن سيناء هى بوابة مصر الشرقية التى عادت للوطن بفضل أبطال القوات المسلحة وخاضت من أجلها حروبا سطرت خلالها بطولات عظيمة، واليوم نوجه لهم ولأرواحهم التحية والتقدير لأنهم شهداء ضحوا بأرواحهم من أجل مصر والشعب المصرى.

وقال مدير مركز شباب 6 أكتوبر إن الإحتفال شهد حضور سليمان فرج، نائب رئيس مدينة بئر العبد وسليم محمود ومحمد عبد القادر من قيادات إدارة الشباب والرياضة بقسم رمانة ومجلس المدينة والشيخ سالم التونى أحد مشايخ قبيلة الأخارسة بمركز رمانة وجمع من أهالى قرى مركز بئر العبد.



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء (3)



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء



أهالى بئر العبد يحتفلون بتحرير سيناء