المتحدث العسكرى الليبى يكشف مراسم استقبال المشير حفتر فى بنغازى







كتب أحمد جمعة

أكد المكتب الإعلامي للمتحدث العسكرى الليبى، عودة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى ليبيا، اليوم الخميس، بعد أسابيع من المعركة الإعلامية والسياسية الشرسة التي قادتها جماعة الإخوان والهياكل التنظيمية والميليشيات الارهـابية ضده بالعديد من الأخبار الملفقة بموته واتخذت العديد من الخطوات بإيراد العديد من الخطوات التشبيهية من خلال رسوم مركبة بوجوده فى المستشفى الفرنسى العسكري.

واتهم مكتب الناطق العسكرى الليبى، مندوب التناصح، القناة الفضائية الناطقة باسم الاخوان، بالدخول إلى المستشفى في عملية إعلامية كاذبة وملفقة أبطلها أحد الليبيين المقيمين في باريس وليس هذا فقط بل سجل في شأن هذه القناة فضيحة شهودها إدارة المستشفى المقصود نفسه.

وأكد مكتب الإعلام للمتحدث العسكرى الليبى، أن طائرة المشير حفتر ستصل مدينة بنغازى، وستطلق المدافع رزمها احتفالا بقدوم بطلها الذى أنقذها من أيدى المجرمين الدواعش وانصار الشريعة والقاعدة وميليشيات الاخوان المسلمين، لاستمرار القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الاٍرهاب.

ومع قدومه وظهوره في مدينة بنغازي سيضع حدا للغط والتفسيرات وحتى محاولات البعض بقوى ملابسهم والبحث عن رباطات عنق جديدة للظهور كبديل لموقع القائد العام، وحتى بعض السياسيين الحالمين بادوار جديدة في العملية السياسية والعسكرية.

وأوضح مكتب الناطق العسكرى الليبى، أنه بظهور القائد العام للجيش الليبى ستتحطم وربما ستكون البلادة تلاحقهم فى أى ظهور قادم وهكذا يسجل المشير نقاط شعبية جديدة في التضامن معه وبقوة كبيرة قد تغير من المشهد الليبى إلى الأفضل.

وأضاف مكتب الناطق العسكرى الليبى: "ستشهد الأيام القادمة ثمار ذلك مع تخريج دفعات جديدة من طلبة الكلية العسكرية قادة القوات المسلحة في المستقبل القريب."