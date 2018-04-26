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التحالف الدولى يقر بقتل 28 مدنيا إضافيا فى سوريا والعراق

الخميس، 26 أبريل 2018 09:36 م
التحالف الدولى يقر بقتل 28 مدنيا إضافيا فى سوريا والعراق القصف علي سوريا - أرشيفية


(أ ف ب)
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أقر التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، فى سوريا والعراق الخميس بمقتل 28 مدنيا إضافيا، ما يرفع الحصيلة الكاملة لغير المقاتلين الذين لقوا حتفهم جراء عمليات التحالف إلى 883 على الأقل.

وأفاد التحالف فى بيان أنه استكمل فى مارس مراجعة 49 تقريرا عن ضحايا مدنيين محتملين جراء الضربات الجوية والمدفعية، تبين انها صحيحة عدا ثلاثة.

وسقط القتلى فى ثلاثة حوادث وقعت فى العراق وسوريا العام الماضي.

 


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