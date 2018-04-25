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الأربعاء، 25 أبريل 2018 06:46 م
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محافظ الشرقية يوجه بشفط مياه الأمطار من الشوارع

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:49 م
محافظ الشرقية يوجه بشفط مياه الأمطار من الشوارع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد لمواجهه تقلبات الطقس وسقوط الأمطار وسرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولاً بأول في المراكز والمدن  التي تعرضت لسقوط الأمطار ، وذلك بالتنسيق مع  شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق بالشرقية والدفع بسيارات الكسح وشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لتسهيل حركة المواطنين و للحفاظ على السيولة المرورية.

وكان محافظ الشرقية ، قد أعلن رفع درجة الإستعداد بالمراكز والمدن والأحياء لمواجهة سوء الأحوال الجوية ورفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع والميادين الرئيسية .

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة حيث تنشط الرياح وتظهر سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار .

 

 


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