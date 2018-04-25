مأساة أسرة بسوهاج يعانى أفرادها من إعاقات بدنية وذهنية.. والأم تطالب بمعاش







سوهاج – عمرو خلف

داخل غرفة صغيرة فى منزل قديم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لا يوجد به سوى بعض الأوانى القديمة وحصيرة، تعيش أسرة مكونة من 5 أفراد، الوالدان و3 بناء يعيشون فى مأساة حقيقية فهم يعانون من الإعاقة منذ ولادتهم، الأب الذى يبلغ من العمر 55 عاما لا يعمل أى شىء وكان يتقاضى معاشا، إلا أنه توقف منذ أشهر بالإضافة إلى نجله أحمد والذى كان يحصل على معاش منذ 10 سنوات كاملة وتوقف أيضا بدون أى أسباب ولا يحصل على معاش سوى الأبناء صبرى وشقيقه محمد ويحصل كل منهما على 323 جنيها فى الشهر.

الأسرة تعولها الوالدة فهى الوحيدة التى تقوم برعايتهم بجانب زوجها المعاق، فهى تعيش حياة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فظروفهم المادية الصعبة جعلتها مكتوفة الأيدى وخاصة بعد توقف المعاش بدون سبب، إضافة إلى العلاج الذى يتناوله أبناؤها فهى غير قادرة على شرائه وهو خاص بالمخ والأعصاب.

التقى "اليوم السابع" الأسرة كاملة فى منزلهم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج وقالت الزوجة فى البداية: إن زوجها معاق منذ سنوات طويلة ولديه شهادة تأهيل ولا يعمل، إضافة إلى أبنائها الثلاثة صبرى ومحمد وأحمد فهم معاقون منذ ولادتهم ولديهم أيضا شهادة تأهيل، وحاولت مرارا وتكرارا علاجهم فى المستشفيات الحكومية دون جدوى فهم يعانون من مرض فى المخ وبعضهم إعاقة ذهنية جعلتهم لا يدركون شيئا، وكانوا جميعا يحصلون على معاش إلا أن معاش زوجها ونجلها أحمد توقف منذ أشهر بدون سبب وهم يعيشون على تبرعات الجيران نظرا لحالة أبنائها الصعبة فهم أيضا لا يعملون.

وتطالب الزوجة مسئولى الشئون الاجتماعية بمركز المنشأة بعودة معاش زوجها ونجلها المعاقين وكذلك مسئولى الصحة بعلاج زوجها وأبنائها على نفقة الدولة مساعدتهم ماديا من قبل الجمعيات الخيرية فهم يعيشون حياة صعبة وينامون على الأرض ولا يجدون الطعام فى بعض الأحيان. مناشدة مسئولى التضامن الاجتماعى بعودة المعاشات التى توقفت ومديرية الصحة بعلاج زوجها وأبنائها على نفقة الدولة.

للتواصل ت رقم 01220944295



الأب وأبنائه المعاقين



الأسرة المعاقة مع محرر اليوم السابع



الأب قدرى



الأشقاء المعاقين



الشقيقان احمد ومحمد



شهادة تأهيل أحمد



شهادة تأهيل الأب قدرى



العلاج الخاص بالأبناء المعاقين



المطبخ داخل المنزل



دورة المياه