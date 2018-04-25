صور.. نقص مياه الرى يهدد ببوار مئات الأفدنة الزراعية بقرية أبو راشد بدمياط

صور.. نقص مياه الرى يهدد ببوار مئات الأفدنة الزراعية بقرية أبو راشد بدمياطالأربعاء، 25 أبريل 2018 01:55 م
ترعة أبو راشد
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يشتكى أهالى ومزارعو قرية أبو راشد التابعة للوحدة المحلية بالوسطانى بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط من انتشار القمامة والمخلفات بترعة الوسطانى والمصارف المتفرعة منها، ما أدى لانسدادها وعدم تمكن المزارعين من رى أراضيهم وبخاصة مع بدء زراعة محصولى الأرز والقطن، وهو ما يهدد ببوار مئات الأفدنة الزراعية.
و"أبو راشد" إحدى قرى المحافظة الأكثر احتياجا والأشد فقرأ، حيث لا يوجد بها أي خدمات نهائيا كالصرف الصحى ورصف الطرق فضلا عن نقص مياه الرى بسبب انسداد ترعة الوسطانى المغذية للأراضى الزراعية.
يقول لطفى شعبان مهندس زراعى وأحد أهالى القرية، إن أبرز المشكلات التي تواجهنا حاليا عدم تطهير الترع والمصارف فضلا عن إلقاء القمامة بها نتيجة عدم وجود صناديق قمامة بالقرية.
وأضاف أن القرية التي يبلغ تعداد سكانها 5536 ألف نسمة، ويعمل معظم أهلها بالزراعة، تفتقد أيضًا لمشروع الصرف الصحي وأعمدة للإنارة ورصف الشوارع، كما لم تسلم مياه الري من دائرة المشاكل، حيث جفت المياه، الأمر الذي عرض الأراضي الزراعية للبوار.
وكشف أحمد شعبان حسن أحد مزارعى القرية أن مشكلة نقص مياه الرى تهدد المحاصيل الزراعية الصيفية.
وطالب شعبان بضرورة تطهير ترعة الوسطانى وخاصة فى المنطقة المنسدة أمام قريتى البدراوى والألفى، حيث إن تلك الترعة كانت تجلب لنا المياه من النيل بدءا من قرية كفر شحاتة ولكن حاليا مياه الرى لا تصل ونضطر لرى أراضينا من مياه الصرف الصحي.
من جانبها قالت المهندسة صفاء الدسوقى وكيل وزارة الرى بدمياط، إن ترع ومصارف مركز كفر سعد التابعة لإدارة رى كفر سعد مدرجة بخطة تطهير الترع والمصارف الصيفية.
وناشدت المزارعين بالالتزام بالمساحات المدرجة فى زراعة الأرز حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
انسداد الترعة
إلقاء القمامة بالترع
غياب المياه يهدد المحاصيل
ترعة أبو راشد
القمامة تغزو الترعة وتتسبب فى انسدادها
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