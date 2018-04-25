صور.. محافظ الدقهلية يعلن شن حملة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة







الدقهلية ـ محمد حيزة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، عن استمرار الحملات على بحيرة المنزلة، لتطهيرها وإزالة التعديات على حرم البحيرة.

وأضاف الشعراوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة، بالقضاء على كافة التعديات المقامة على شاطئ البحيرة، جنبا إلى جنب مع الحملات الأمنية التى تقوم بها قوات أمن الدقهلية، والقوات المسلحة، لإزالة وتطهير البحيرة من الداخل.

فيما ترأس محمد أمين الدمرداش رئيس مركز ومدينة الجمالية اليوم حملة لإزالة التعديات على البحيرة والبداية بالوحدة المحلية بالنسايمة، حيث تم إزالة منزل، مبنى بطريقة مخالفة على حرم البحيرة، مكون من 3 طوابق، وأساس خرسانى، وتم تسويته بالأرض، وتحرير مخالفة بالإزالة.