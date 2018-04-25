صور.. محافظة السويس تدفع بـ 10 "لوادر" بطريق السخنة لرفع آثار السيول

صور.. محافظة السويس تدفع بـ 10 "لوادر" بطريق السخنة لرفع آثار السيولالأربعاء، 25 أبريل 2018 06:22 م
لودر يزيل آثار السيول من طريق السخنة
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تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس طريق "السويس - العين السخنة"، لمتابعة عمليات إزالة الطمى وسحب المياه من الطريق.
وأكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن عمليات سحب المياه متواصلة من الطريق، وسط تعاون بين جميع الجهات حاليًا من أجل إزالة آثار السيول.
وقال وليد شوقى، رئيس حى عتاقة بالسويس، أن منطقة العين السخنة تقع فى نطاق حى عتاقة وأنه تم الدفع حاليا بـ 10 لوادر بالطريق لرفع الطمى من الطريق المتساقط من جبال السخنة.
وكشف رئيس حى عتاقة، أنه كان متوقع حدوث سيول خلال هذه الفترة وأنها حدثت قبل موعدها بأسبوع كامل، ويتم التعامل حاليا من أجل إعادة فتح الطرق.
وأشار رئيس حى عتاقة إلى أن المياه تجمعت بالوديان فى جبال العين السخنة قبل حدوث السيول وقمنا بالتعامل فورا فور حدوثها.
لودر يعمل بطريق السخنة
توابع السيول
السيول تدمر اجزاء من الطريق
السيل
السخنة
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